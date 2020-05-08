中关村在线消息：天风证券著名苹果分析师郭明錤的最新研究报告称，由于冠状病毒疫情影响，苹果首款集成Mini LED显示屏技术的产品可能会迎来比预期更晚的推出时间，苹果的下一代iMac Pro预计将采用Mini LED显示屏。



郭明錤：苹果首款Mini LED产品或到明年一季度推出

郭老师在周四给投资者的一份说明中表示，最近的供应链数据显示，苹果的制造合作伙伴正在为2020年第三季度的LED芯片量产做准备，随后将在第四季度进行面板和终端组装，后一个制造阶段可能会在2021年第一季度匍匐前进。

苹果此前被预计将在2020年底前推出六款搭载Mini LED显示屏技术的新设备。也有预测称苹果将在今年推出12.9英寸iPad Pro、10.2英寸iPad、7.9英寸iPad mini、27英寸iMac Pro、16英寸MacBook Pro和14.1英寸MacBook Pro，每一款都将集成Mini LED屏幕。当时，分析师表示，Mini LED的发展将 "不受COVID-19的影响"，但现在看来这一预测似乎过于乐观。

修改后的Mini LED制造预估让这六款传闻中的设备在2020年上架的可能性不大，尽管苹果的Mini LED计划略有转变，但预计COVID-19大爆发不会对苹果公司的整体战略产生明显影响。

郭老师在说明中写道："我们认为，投资者不需要太过担心Mini LED时间表的延长，因为Mini LED是苹果未来五年内将推广的一项关键技术，即使短期内的时间表受到冠状病毒的影响，也不会破坏长期的利好趋势。"

郭老师预计，苹果的Mini LED设备出货量在2021年和2022年将分别实现300%和225%的快速同比增长，这表明更多的产品设计正在酝酿中。【7434181】

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