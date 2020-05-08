中关村在线消息：据悉，在今日索尼推出了最新的一套真正意义上的无线耳塞-WF-SP800N,耳塞的价格为199.99美元，现在已可以订购。







索尼推出新运动款降噪无线耳塞WF-SP800N

该耳机是230美元的WF-1000XM3耳塞和索尼相对较新的WF-XB700耳塞(130美元)之间的中间选择，而WF-XB700缺乏降噪功能。



索尼WF-SP800N为运动和跑步而设计，提供IP55防水防汗功能，在启用降噪功能的情况下，连续使用时间达到9小时带外壳共18小时，如果关闭了降噪功能，则可连续使用13小时带外壳的共26小时。

这款耳机外壳不包含无线充电功能，但10分钟的快速充电就能让用户在紧要关头播放一小时。每个耳塞的设计中都有柔软的稳定器，可以在健身活动中让耳塞稳定保持在耳朵里，但它们是可拆卸的。

索尼表示，SP800N借用了与1000XM3耳塞相同的蓝牙芯片，实现了稳定的连接，并且采用了索尼的 "Extra Bass "声音配置。

虽然它的音质虽然不像1000XM3s那样细致入微，但应该会给健身播放列表中音乐增加足够的震撼力。

另外用户可以使用配套的智能手机应用程序来调整EQ，并为不同的场景家庭、工作、户外等设置配置文件，并为每个场景设置自定义降噪和环境音设置。

索尼今天正在更新该应用，允许基于位置的配置文件，比如在到达健身房时自动开启降噪。

SP800N采用了触摸式控制，并拥有索尼的 "快速关注 "功能，用户可以用手指按住其中的一个按钮，以暂时调低音乐并播放外部音频。

对于音频编解码器，它们支持标准的AAC和SBC组合，SP800N颜色有黑色或蓝色可选。【7434044】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼推出新运动款降噪无线耳塞WF-SP800N http://news.zol.com.cn/743/7434044.html