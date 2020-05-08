中关村在线消息：据悉，近日不少用户反馈称，Windows 10游戏模式可能会对部分硬件的游戏性能产生负面影响，包括Nvidia和AMD显卡都受到影响。



Windows10游戏模式引起部分游戏出现严重卡顿

部分用户表示，Radeon RX 5700 XT、RX 480、R9 290和其他AMD显卡设备、以及GTX 980和GTX 1080 Ti等Nvidia GPU在开启游戏模式后，性能问题备受困扰。

一位用户指出：“[关闭游戏模式]完全解决了我在《命运2》中的疯狂卡顿问题! 我在《命运2》中遇到的那些疯狂的卡顿问题，基本上每当我在坩埚中进行交战的时候，游戏就会卡顿70毫秒。现在它已经很稳定了”

许多用户在打开游戏模式时都会遇到卡顿和冻结的情况。诸如《使命召唤：战地》和《英雄联盟》等游戏都因为Windows 10的这一功能而出现了帧率突然下降、卡顿等性能问题。

目前还不清楚游戏模式是如何造成这个问题的，但AMD公司Radeon技术集团的一位员工表示，他们的工程师正在调查这个问题。

但并非所有游戏都受到该问题影响，据称受影响的游戏包括《使命召唤》阵容、《命运》、《英雄联盟》和其他热门游戏。【7434035】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows10游戏模式引起部分游戏出现严重卡顿http://news.zol.com.cn/743/7434035.html