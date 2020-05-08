中关村在线消息：据悉，在今年3月底，FlexEnable公司正式面向市场推出了OLCD显示技术，近日有媒体报道，FlexEnable公司正在与显示器制造商合作，预计于2021年进行OLCD的批量生产。



OLED的新对手出现 OLCD将加入战局

虽然被誉为下一代显示技术的OLED具备优秀色彩表现，如对比度高响应时间短等优势，但目前OLED有着难以克服的瓶颈：成本及产品寿命问题。

OLCD可以理解为柔性LCD，拥有着较好的延展性，同时更加纤薄、轻巧，并且防碎，能够适应各种表面，而OLCD技术优势恰恰体现在成本、寿命上，值得一提的是，OLCD在大中小尺寸面板领域都有很好的应用前景。

FlexEnable是一家来自英国的公司，一直都致力于柔性显示器与传感器，在目前OLED量产成本高，价格昂贵的环境下，FlexEnable选择加速推进OLCD的量产。

据FlexEnable公司策略总监Paul Cain介绍，目前他们正在与显示器制造商合作，并且预计于2021年开始进行OLCD的批量生产。

FlexEnable认为，“我们可以帮助客户将较旧的LCD生产线重新用于制造OLCD柔性显示器，可以说，OLCD是迄今为止成本最低的柔性显示器，我们为显示器制造商提供了从现有显示器工厂获取更高利润的机会。”

在Paul Cain看来，OLCD可以直接利用现有的LCD显示屏生产线，从而快速转向柔性OLCD制造，同时优化供应链，同时，Paul Cain预期将有越来越多的工厂采用生产OLCD。

也有有行业资深人士持不同意见，且不论OLCD技术还尚未成熟，如果从单材料成本来看，即使未来OLCD能够成功产业化，也不一定能胜过已经“资历丰厚”的柔性OLED。【7434026】

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