    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 汽车 > 正文

    赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据外媒消息，梅塞德斯正在计划将在于2020年夏季推出的新款E级轿车推出完全数字化的方向盘。

    赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘
    赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘

    新款E级将采用电容式方向盘，方向盘边缘装有双区域传感器垫，它们可以检测驾驶员的手是否在紧握方向盘。方向盘的辐条上则有触摸控制按钮，用于处理数字信号。

    梅赛德斯表示，方向盘的设计需要开发人员和设计师携手合作。

    电路板上的每一毫米都决定了方向盘表面的设计，这一切都是为了外观和触觉。梅赛德斯表示，除了座椅，方向盘是汽车上唯一跟驾驶员有密切身体接触的部分。

    新的方向盘前后都有传感器。驾驶者不需要转向运动就可以向辅助系统发出信号，着表明车辆已被控制。方向盘上新增的电容按钮消除了机械操作面。

    梅塞德斯表示，所有的按钮都是为能在超100摄氏度温度下工作而设计的。

    梅塞德斯还表示，他们选用了高质量的材料进而使得所有车辆控制系统都能正常工作。未来它将提供三个版本的方向盘：运动版、豪华版和超跑版。直径将根据版本的不同略有不同，其中，超跑版370毫米、豪华版380毫米。【7433934】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘http://news.zol.com.cn/743/7433934.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7433934.html report 913 中关村在线消息：近日据外媒消息，梅塞德斯正在计划将在于2020年夏季推出的新款E级轿车推出完全数字化的方向盘。赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘新款E级将采用电容式方向盘，方向盘边缘装有双区域传感器垫，它们可以检测驾驶员的手是否在紧握方向盘。方向盘的辐条...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品