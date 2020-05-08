中关村在线消息：近日据外媒消息，梅塞德斯正在计划将在于2020年夏季推出的新款E级轿车推出完全数字化的方向盘。



赛德斯计划夏季E系列推出全数字化方向盘

新款E级将采用电容式方向盘，方向盘边缘装有双区域传感器垫，它们可以检测驾驶员的手是否在紧握方向盘。方向盘的辐条上则有触摸控制按钮，用于处理数字信号。

梅赛德斯表示，方向盘的设计需要开发人员和设计师携手合作。

电路板上的每一毫米都决定了方向盘表面的设计，这一切都是为了外观和触觉。梅赛德斯表示，除了座椅，方向盘是汽车上唯一跟驾驶员有密切身体接触的部分。

新的方向盘前后都有传感器。驾驶者不需要转向运动就可以向辅助系统发出信号，着表明车辆已被控制。方向盘上新增的电容按钮消除了机械操作面。

梅塞德斯表示，所有的按钮都是为能在超100摄氏度温度下工作而设计的。

梅塞德斯还表示，他们选用了高质量的材料进而使得所有车辆控制系统都能正常工作。未来它将提供三个版本的方向盘：运动版、豪华版和超跑版。直径将根据版本的不同略有不同，其中，超跑版370毫米、豪华版380毫米。【7433934】

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