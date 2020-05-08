早报：Apple TV 4K随时发布 中日韩举办电竞大赛

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有关Apple TV新品的消息已经出现了一段实现，现在的爆料显示新机随时会发布。

传Apple TV 4K随时发布 采用A12X芯片





近日，新晋苹果爆料者Jon Prosser表示，苹果可能会随时更新 Apple TV（4K）。他在社交媒体上透露，新款 Apple TV 4K 将会采用 A12X 芯片，有 64GB 和 128GB 两个版本，代号为 T1125。



美国再次登月的计划近期不断出现消息。



NASA计划3年后发射月球空间站 先组装部分核心





近日在接受采访时，NASA局长吉姆·布里登斯汀和载人航天负责人道格·洛弗罗都表示，一个用于进行科学实验的月球空间站是NASA长期计划的重要组成部分，不仅要让人类重返月球，而且要以可持续的方式实现这一目标。NASA计划在2023年发射月门计划的核心部分。月球空间站的前两部分将作为一个整体单元发射升空。

台积电近期嫉妒的需要新订单，而现在他们也找到了一个大客户。



台积电新主要客户出炉 乃阿里平头哥半导体





据外媒报道，产业链方面的人士表示，阿里巴巴全资的平头哥半导体有限公司，有望成为台积电主要的客户。自2018年成立以来，平头哥半导体有限公司已推出了多款产品，包括AI芯片含光800、RISC-V处理器玄铁910、一站式芯片设计平台“无剑”，其中含光800是阿里的第一颗芯片。

在谈到自己公司的时候，马斯克又语出惊人。



马斯克夸海口 特斯拉和SpaceX最适合工程师





近日，特斯拉CEO马斯克日前在社交网络上表示，特斯拉和SpaceX是最适合工程师工作的两家公司。他认为，工程师可以在这两家公司创造最牛最酷的技术，其乐无穷。马斯克也把自己当成工程师，技术专家（technologist），而不是商人。

HTC过去一年里日子并不好过，受疫情影响更是雪上加霜。



HTC四月营收仅2.97亿元新台币 同比大降49.8%





据HTC最新财报显示，HTC在2020年4月的营收仅为2.97亿元新台币（约合人民币7000万元）。这一数字比3月份的4.32亿元新台币下降了31.25%，与12个月前的业绩相比，降幅更大，高达49.8%。

今年，中日韩要在电竞领域有大动作了。



中日韩11月举行电竞大赛 英雄联盟成为核心





5月7日，韩国文化观光体育部发表《游戏产业振兴综合计划》，同时宣布将于2020年11月举办中日韩三国电竞大赛。该项赛事将设立包括电脑端、移动端等平台在内的4项电竞项目。而受新冠疫情影响，该赛事或许将采用线上赛模式。多位业内人士预估，如果赛事落实，英雄联盟很可能成为其中核心项目。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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