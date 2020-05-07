谷歌取消居家补贴，员工吐槽：我的生产力已经消失

因为疫情的影响，美国多家科技巨头公司都推行在家办公，并给予丰厚的补贴。不过据外媒报道，谷歌员工居家办公期间不能报销食品或健身房费用，哪怕活动费或差旅费预算还有额度未被使用。有员工吐槽已经没有了生产力，跟谷歌取消居家补贴有关吗？



谷歌取消居家补贴

上周谷歌发布新政策，据CNBC了解，政策中规定员工居家办公期间不能领取包括食品、健身、家庭办公家具、装饰物或礼品在内的相关补贴。政策中还规定，员工不能在召开会议期间使用预算剩余额度为自己或自己的团队购买餐食，也不可购买餐食捐赠给慈善机构。

该政策对公司规定的说明源于本享有丰厚补贴的部分员工希望在2019新冠肺炎大流行后被迫居家办公期间也可以继续领取补贴。公司高管在他们称之为“艰难”的第二季度前收紧预算，据悉谷歌的营销预算拦腰砍半，全公司各部门招聘冻结，员工技能培训也停止。



两名员工在内部网站论坛中说，在办公室办公的员工可以收到袋装午餐。一定数量的员工继续在办公室和数据中心办公以确保产品运转正常。谷歌对此并未应要求给予评论，也没有评论对于办公室重新开放后的午餐计划。

著名的线上论坛Hacker News上充满了谷歌员工对于逝去的免费食物和饮料的哀悼。

“我的生产力已经消失，因为第一，我家里没有咖啡机，或者走一英里远去星巴克，或者要与早上的困意做斗争；第二，我现在需要做饭，等等，以前这些问题都可以在办公室的自助餐厅解决，”一人在论坛上贴文说。

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