中关村在线消息：北京时间5月7日消息，今天下联发科正式对外发布了新款5G芯片天玑 1000+ 5G处理器。与此同时，联发科也宣布iQOO手机将会成为首款搭载天玑 1000+ 5G处理器的手机。



联发科天玑 1000+发布 iQOO手机首发

天玑1000+基于联发科5G、省电、屏幕、游戏、视频等多项技术优势，为高端用户带来旗舰级5G体验。天玑 1000+ 5G处理器是全球首款实现了双卡双待的5G处理器。同时，这款处理器还提供了最全面的5G节能省电解决方案，带来全球最低的5G功耗。

天玑1000+支持目前业界最高的144Hz屏幕刷新率，屏幕显示更细腻、流畅，用户在视觉体验上能明显感受到丝滑顺畅。另外，这款5G处理器还支持MediaTek HyperEngine 2.0 游戏优化引擎，可以对游戏性能实现进一步的升级。

值得一提的是，天玑1000+还支持联发科独家的图像显示技术。全新的 MiraVision 画质引擎从硬件和软件层升级视频画质，逐帧调节视频画面的色彩、亮度、对比度、锐利度、动态范围等，芯片级优化为手机用户带来更精致的视觉享受。目前，这款全新处理器具体推出时间还没有确定。

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