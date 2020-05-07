中关村在线消息：北京时间5月7日消息，今天下午任天堂正式公开了2019财年第四季度财报。根据财报数据显示，截至2020年3月31日，Nintendo Switch主机总销量为5577万台。第四季度在《集合啦！动物森友会》的带动下，Nintendo Switch售出了329万台。



动森效应明显 任天堂Switch全球售出5577万台

根据任天堂官方统计，发售六周之后，《集合啦！动物森友会》在全球售出了1341万，这个数字直接超过了《欢迎来到！动物森林》和《跳出！动物之森》的销量总和。在软件的强势带动下，单个季度Nintendo Switch售出了329万台。

与此同时，任天堂还更新了Nintendo Switch软件销售的TOP 10。《集合啦！动物森友会》强势上榜，而《宝可梦剑/盾》也维持着之前的好成绩。软件销量榜的前十名分别为：《马力欧卡丁车8：豪华版》（2477 万份）、《任天堂明星大乱斗：特别版》（1884 万份）、《塞尔达传说：旷野之息》（1741 万份）、《超级马力欧：奥德赛》（1741 万份）、《宝可梦 剑·盾》（1737 万份）、《精灵宝可梦 Let's Go! 皮卡丘·Let's Go! 伊布》（1197 万份）、《集合啦！动物森友会》（1177 万份）、《Splatoon 2》（1013 万份）、《超级马力欧派对》（1010 万份）、《新超级马力欧兄弟 U 豪华版》（660 万份）。

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