丰巢收费引争议 专家表示要谨慎

中关村在线消息：越来越多的人逐渐接受了快递员将快递放进丰巢的事实，但丰巢的这次突然收费，一时间激起了民间的反弹，甚至已经有小区明确贴出告示，暂停启用丰巢。对此物流专家也出面表示，现阶段快递柜双向收费还需慎行。





中国物流学会特约研究员杨达卿就丰巢收费一事表示，快递柜现在距真正成为用户习惯还有一定距离，目前阶段，全面推进既向快递员收费，又向消费者收费还需慎行。

他表示，快递柜有类似传统社区邮政信报箱的公共服务功能，在商业化上需要综合考量。对此很多居民也表示赞同，认为快递本应安全送到收件人手中，允许放快递柜已经是一种让步了，现在居然还要收费，那就更不可能接受了。

据悉，丰巢在部分城市推出会员服务，免费用户最多保管包裹12小时，超时后，每12小时收取0.5元，3元封顶，节假日期间不计费，会员则可以7天长时间存放不限次数。

此服务一经推出就遭到了用户的强烈抵制，甚至有小区因此暂停了丰巢的使用，称有损业主利益，且与当初进驻时达成的协议不符。

对此，大家有是怎么看的呢？

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