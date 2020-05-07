中关村在线消息：近日，据外媒 9to5Google 的最新传闻，谷歌或将Android TV重命名为 Google TV 。



据传Android TV将更名为Google TV

在过去几年中，Android TV 已经被越来越多的智能电视制造商所采用，为提升可用性谷歌也在为 Android TV 提供持续的改进。

此前，谷歌已将 Android Messenger 更名为 Messenger，把 Android Pay 改名为 Google Pay 等。

多年来，谷歌一直在各项产品和服务上淡化 Android 品牌、转而强调企业名称，外界对此早已见怪不怪。

不过在将 Android TV 更名为 Google TV 之后，这款电视操作系统本身不会有任何变化仍基于 Android 定制。

早些时候，谷歌还将 Hangouts Meet 更名为 Google Meet ，预计今年晚些时候，该公司会在 Android 11 正式推出时宣布这一改动。

早在 2010 年，谷歌就已经打造过一个基于 Android 的“Google TV”智能电视平台，并且拉拢了英特尔、索尼、罗技等合作伙伴，直到 2014 年将它更名为 Android TV 。【7433193】

（文中图片来自互联网）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：据传Android TV将更名为Google TVhttp://news.zol.com.cn/743/7433193.html