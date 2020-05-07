中关村在线消息：近日据悉，LG Velvet将在韩国本土发售，专卖店内已提供了拍照和录像体验，最新消息是该机的售价也已经曝光。



LG Velvet将在韩国发售 定价策略出奇制胜

LG Velvet 在本土市场的定价为 89.98 万韩元约合 735 美元 / 5219 RMB，远低于三星 Galaxy S20 系列竞品、但仍面对苹果 iPhone SE 和 OnePlus 8 等机型的挑战。

值得注意的是，LG 还向消费者提供了一项优惠升级政策——如果愿意在 24 个月后以旧换新，Velvet 最高可抵 50% 的折扣。

鉴于大部分人的换机周期就是两年，此举或有助于推升该机的销量。

从品质和价格来看，LG Velvet 本身就是一款极具竞争力的产品，除了特殊设计的后摄模组，该公司还可通过手写笔、双屏配件等提供附加值。

LG Velvet 将于 5 月 8 日开启预购，并于 5 月 15 日登陆韩国零售渠道。至于其它市场或许还要多等几周的时间。【7433181】

（文中图片来自互联网）

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