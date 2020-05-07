中关村在线消息：据悉，EPIC Games在今日宣布，新版虚幻引擎Unreal Engine 4.25已经发布，带来了大量的全新功能、增强特性，尤其是第一次支持索尼PS5、微软Xbox Series X。



























虚幻引擎4.25发布：支持PS5/Xbox X和光线追踪



在接下来的时间里，4.25-Plus分支版本都会针对新主机持续进行优化、修复、验证，并增加完善专门面向PS5、Xbox Series X的新特性，比如说新的音频硬件加速、在线子系统、TRC/XR验证等等。



同时，新版本已经正式搞定了实时光线追踪，而且不仅仅可用于游戏开发，也支持电影、广播、汽车、建筑等各个行业的内容创作。

其他主要新特性：

改进Unreal Insights独立配置应用的用户体验；

新增加Networking Insights，可分析、调试、优化网络流量；

编辑器增加独立的Animation Insights插件，游戏状态和实时动画行为实现可视化；

Niagara VFX开发完成，拥有全新的UI界面、更好的性能和稳定性、大量的新功能；

Chaos物理系统支持破坏、碰撞、头发、刚体骨骼控制；

全新的媒体输出流水线，渲染时可累积抗锯齿和动态模糊；

新的薄透明度(Thin Transparency)着色模型和各向异性材料输入，适合污渍窗户、磨损金属等材质渲染；

Clear Coat着色模型可以更符合物理特征地模拟多重车漆；

Unreal Audio引擎支持音场渲染、采样混响；

内置支持LiDAR数据；

支持微软Hololens 2。【7433162】

（文中图片来自互联网）

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