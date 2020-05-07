中关村在线消息：近日据悉，Facebook正在测试一款新的应用，以帮助发展中国家扩大对互联网的访问量。



Facebook推出Discover应用 可提供免费数据流量

这款名为Discover的应用，可为用户提供由多个移动合作伙伴提供的免费浏览数据。

Facebook正在秘鲁进行首次试验，但计划未来将在其他一些国家推出，包括泰国、菲律宾和伊拉克。

用户每天将从其提供商处获得免费数据，并在数据可用时收到通知。Discover仅提供低带宽浏览，所以用户可以在网站上加载文字，但不能加载视频、音频或其他数据密集型元素。

用户不需要Facebook账户就可以使用Discover。Facebook还声称，该应用不会收集用户的浏览历史记录 ，也不会存储用户的活动，以锁定Facebook广告。

Discover似乎是Facebook免费基础服务计划中的项目，该计划旨在为连接性较差的地区提供互联网接入。

许该服务允许用户在支持的手机上访问指定的网站，包括BBC新闻、维基百科、必应当然还有Facebook和Messenger，而无需支付数据使用费，该服务于2016年在印度被禁止。

经过漫长的斗争，该国电信部门裁定，该计划偏向于某些互联网服务，因此违反了网络中立原则，而Discover并不区分网站，它将更符合这一标准。

要访问Discover，秘鲁居民可以在任何移动网络浏览器上访问0.discoverapp.com，或者下载Discover的Android版本。Discover的合作伙伴包括Bitel、Claro、Entel和Movistar。【7433043】

（文中图片来自互联网）

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