早报：微软发布Surface新品 Uber裁员3700人

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天晚间，微软一口气公布了三款Surface新品。



Surface Book3正式发布 搭载十代酷睿





昨天晚间，微软正式对外公布了 Surface Book 3 系列笔记本电脑，包括13英寸和15英寸两款，搭载了十代酷睿处理器，最高可选英伟达Quadro RTX显卡。这款笔记本性能比Surface Book 2高出50%，电池续航时间最长可达17.5小时。Surface Book 3的起售价为1599美元，将于5月21日开始发售。

Surface Go 2正式公开 屏幕实现升级





昨天晚间，伴随微软Surface Book 3一同发布的还有微软Surface Go 2 ，新款Surface Go 2升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，搭载的m3处理器相比上代性能最高提升64%。这款笔记本拥有铂金、黑色、罂粟红和冰蓝色四种颜色，起售价为399美元，将于5月12日开始发售。

除了两款笔记本之外，微软的新款真无线耳机也正式公开了。

微软Surface Earbuds上架国行商城 售价1588元





与其他两款笔记本同时出现的，还有国行版本的微软 Surface Earbuds 冰川白。Surface Earbuds充一次电续航最长可达8小时，充电盒还可提供额外电量。这款真无线耳机现已上架微软官方商城，售价1588元，将于5月20日起陆续发货。

目前经济形势的不景气，也让一些公司开始了裁员。



Uber美国裁员3700人 裁员规模达14%





近日，网约车服务公司优步（Uber）在一份提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中表示，将从客户支持和招聘团队中裁员3700人，占2.69万名员工的14%。优步CEO达拉·科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）也将放弃今年剩余时间的底薪。

iPadOS这个奇特的光标设计，事实上来自自家产品。

苹果高管透露 iPadOS光标设计灵感来自Apple TV





苹果软件工程负责人克雷格·费德里希（Craig Federighi）最近接受了TechCrunch的采访，谈到了iPad新的光标功能，该功能在iPadOS 13.4中与触控板和鼠标支持一同引入。他表示iPad的新光标设计的灵感来源于Apple TV，iPadOS的光标设计理念是模拟手指的触摸，同时在编辑文本时允许Mac般的精度。

近期货拉拉出现了一个收费不合理的事件，他们也第一时间出面回应了。



货拉拉回应搬家两公里花了5400元 司机已被封号并辞退





针对网传“货拉拉不到两公里收费5400元”，货拉拉通过官方微博回应称，在事发后第一时间成立了专门处理小组，平台司机豆某行为严重违反平台规则，已被平台封号并清退，且终身不可再加入平台。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7432991）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：微软发布Surface新品 Uber裁员3700人http://news.zol.com.cn/743/7432991.html