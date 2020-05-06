今天ZOL正式全面复工了！

5月6日早晨，北京环路上异常拥堵，这是过去四个月来最大的一次堵车，但却莫名的兴奋。这预示整个社会正在回到正常状态，同样企业复工产也按下“加速”键。





在这里ZOL隆重宣布“今天我们正式全面复工了！欢迎大家回归到岗！让我们在这初夏之时，共同复工复产争朝夕，奋勇前进不负韶华。





慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东在ZOL全面复工复产仪式上表示：“今天是5月6日，是ZOL在2020年真正全员上班的时间”。在过去的四个月，整个中国社会包括所有的企业都面对了巨大的挑战。“这种挑战对于我们来说是一次历练，但也是一次考验”，刘小东强调。





同样在挑战和行业洗牌背后也蕴藏着机会。刘小东表示，疫情当下中国商业系统被彻底重构，这里最大的机会点，是行业都关注到互联网的力量，未来整个商业社会可以看到更多的是来自于传统的业务向线上转移。





慧聪集团CEO张永红也从广东惠州发来贺电，感谢ZOL管理团队，感谢每一名员工，在困难的时刻仍然顶住压力，在业绩和内容专业性上没有松懈。张永红还表示，回到办公室之后，同事间互相协作，互相关怀，让我们重新回到温暖的环境里。

































最后刘小东与张永红共同祝愿：“ZOL小伙伴身体健康，共同努力让ZOL变得更强”。



ZOL全员Go Fighting！！！

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