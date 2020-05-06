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    OPPO手机OPPO Find X2 Pro（12GB/256GB/全网通/5G版）

    安兔兔发布最新手机性能排行榜 OPPO Find X2成为最大赢家

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，安兔兔根据后台统计到的数据，发布了2020年4月份Android手机性能榜单。本次数据统计的时间为2020年4月1日到4月30日，榜单内成绩为统计到的平均成绩而非最高成绩，且单一机型数据统计量>1000条，数据均基于安兔兔V8版本计算，如果单一机型有多个存储容量版本上榜，以最高分的版本为主。

    安兔兔发布最新手机性能排行榜 OPPO Find X2成为最大赢家
    安兔兔发布最新手机性能排行榜

    本月OPPO Find X2系列的两款机型拿下了前两名，平均成绩分别是607147以及602191，相比上月来说Find X2 Pro成绩变动不大，但Find X2平均分有了较大的提升，可能和固件更新之后稳定性有进一步提升有关。

    OPPO Find X2 Pro（12GB/256GB/全网通/5G版） 120Hz超感屏，3K分辨率，多焦段影像系统

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    iQOO Neo 3本月凭借着144Hz的屏幕一举拿下了第三名，平均分为600893，高刷新率确实立功了。此外，iQOO Neo 3还有UFS 3.1闪存的加持，在存储方面有着更好的表现，因此即便是8+256GB版表现也能接近甚至超越更大存储版本的竞品。

    4-10名依次是小米10 Pro、OPPO Ace 2、Redmi K30 ProiQOO 3Realme X50 Provivo NEX 3S以及黑鲨游戏手机3 Pro

    安兔兔发布最新手机性能排行榜 OPPO Find X2成为最大赢家
    安兔兔发布最新手机性能排行榜

    中端榜单方面，随着多款搭载中端SoC的新机发布，本月排名同样出现了变化，但依然没有对排名第一的OPPO Reno 3造成挑战，联发科天玑1000L在这个级别上确实是非常强大的存在，短期内很难有产品对其性能造成直接的挑战。

    OPPO Reno3（8GB/128GB/全网通/5G版/元气版） 一体化双模5G，4800万超清四摄，视频超级双防抖，VOOC 闪充

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    排名第二的是荣耀30S，也是榜单中唯一一款搭载麒麟820的机型，其机型在这个定位的产品中同样是出类拔萃的存在，在中端机型中可以说是仅次于荣耀30S

    以自拍见长的vivo S6本月也杀到了中端性能榜的第三位，这要得益于Exynos 980 SoC的加持。Exynos 980是首款采用A77架构的中端5G SoC，GPU为Mali-G76 MP5，强悍的规格才能够带来强大的性能。

    4-10名依次是Redmi K30vivo X30vivo Z6Reno 3 Pro 5G、荣耀9X Pro华为nova 6 SE以及荣耀Play 4T Pro。

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