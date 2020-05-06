中关村在线消息：北京时间5月6日消息，近期有传言显示由于大客户订单减少，富士康正在变相裁员，一些员工的假期已经延长至9月份。针对这些传闻，富士康科技集团进行了回应，表示目前厂区还在正常运转中，并没有出现大规模休假和裁员情况。



富士康回应变相裁员传闻 没有大规模裁员和休假

此前曾有媒体报道称，深圳富士康厂区要求部分员工从5月1日开始，强制放假4个月，到9月1日才上班。如果员工接受放假，公司会将6750元奖励在5月12日发工资的时候发到员工账户上，9月1日准时返回公司也会有500元奖励。

今年3月份的时候，郑州富士康方面对外表示，自2月10日获批复工复产后，富士康郑州园区目前复产率已超过80%，生产秩序已基本恢复正常。

富士康官方表示，截至3月6日河南各厂区到岗总人数已达18万，复工复产率超过80%。同时，公司大多数供应商复工复产率也达到80%以上，可以满足对郑州园区的正常供货，厂区的产能也可满足iPhone的基础供应。

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