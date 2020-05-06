中关村在线消息：北京时间5月6日消息，目前新型冠状病毒直接冲击了智能手机市场，不过也有一些手机在3月份取得了不错的成绩。根据SamMobile获得的最新统计数据，三星Galaxy Z Flip三月份在全球卖出了23万台，与同期相比增长了56.1%。



三星Z Flip手机3月卖出23万台 销量增长56.1%

SamMobile认为，三星Galaxy Z Flip是目前销售表现最好的可折叠手机。这款手机可以向人们传达可折叠手机的独特之处，并且用户们对这款手机的耐用性也比较满意。

前段时间，三星在Galaxy S20系列发布会升推出了新一代折叠屏手机——Galaxy Z Flip，遗憾的是该机并不支持5G。随后有消息指出，三星内部确实规划有5G的版本，并可能在今年晚些时候推出。

消息称，三星Galaxy Z Flip 5G版可能依然会采用通骁龙855 Plus处理器，并通过外挂5G基带的方式实现5G网络连接，其他配置和外观方面基本和现有的4G版本保持一致，不过由于5G的天线设计，可能机身内部的电池会有所缩减。

（本文图片来自互联网）

（7432334）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Z Flip手机3月卖出23万台 销量增长56.1%http://news.zol.com.cn/743/7432334.html