明晚Xbox Series X实机演示就要来了！

中关村在线消息：原本5月和6月都是游戏大厂集中公开新游戏新情报的时期，但今年由于新冠疫情的全球性爆发，诸如E3等游戏大型展会都取消了。不过现在玩家们有了新的可关注的内容，从明天开始为期3个月的线上集中活动即将拉开序幕。





TGA创始人Geoff Keighley联合各大游戏厂商和平台推出了“夏日游戏节”的活动，通过线上的方式维持玩家们的游戏热情，活动将从5月持续至8月。

北京时间5月7日晚上11点，我们就会迎来第一场活动，而且是重磅的活动，这次活动是Inside Xbox专场，届时微软将带来次世代主机Xbox Series X的实机演示，一些重磅游戏也将亮相！

以下是“夏日游戏节”的重要活动日程：

5月7日23：00 Inside Xbox

5月13日00：00 神秘游戏新作公布

6月9日~14日 Steam夏季游戏节

6月11日 《赛博朋克2077》特别直播

6月12日7：00 EA Play直播，公布全新游戏

7月1日 TennoCon 2020《星际战甲》最新更新情报

8月25日2：00 科隆游戏展线上开幕式

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