中关村在线消息：据悉，近日外媒放出了Surface Go 2的渲染图，此前微软Surface Go 2通过了FCC认证，部分细节也已经曝光，作为微软最实惠的Surface产品即将面世。







微软Surface Go 2渲染图曝光 走低端价格路线

渲染图显示Surface Go 2采用大屏幕和窄边框，按照此前消息屏幕尺寸应该是10.5英寸，但是机身整体尺寸没有变化，Surface Go键盘可能仍可与Surface Go 2兼容。



FCC认证显示Surface Go 2支持Wi-Fi 6网络，WiFi 6（802.11ax）是新一代的WiFi标准，在传输速率、信号覆盖和数据延迟方面相比上一代WiFi 5（802.11ac）有大幅提升，尤其是在多终端设备同时连接的情况下，WiFi 6路由器可以显著降低和减少终端设备的延迟和卡顿。

除了Wi-Fi 6，在核心配置上，微软Surface Go 2提供LTE版本和Wi-Fi版本，其中LTE版本搭载的是英特尔酷睿m3-8100Y处理器，配备8GB内存+128GB存储。

Wi-Fi版本搭载的是英特尔奔腾4425Y处理器，配备4GB内存+64GB存储，均预装Windows 10。【7432166】

（文中图片来自互联网）

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