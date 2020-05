中关村在线消息:据悉,近日外媒放出了Surface Go 2的渲染图,此前微软Surface Go 2通过了FCC认证,部分细节也已经曝光,作为微软最实惠的Surface产品即将面世。







微软Surface Go 2渲染图曝光 走低端价格路线

渲染图显示Surface Go 2采用大屏幕和窄边框,按照此前消息屏幕尺寸应该是10.5英寸,但是机身整体尺寸没有变化,Surface Go键盘可能仍可与Surface Go 2兼容。



FCC认证显示Surface Go 2支持Wi-Fi 6网络,WiFi 6(802.11ax)是新一代的WiFi标准,在传输速率、信号覆盖和数据延迟方面相比上一代WiFi 5(802.11ac)有大幅提升,尤其是在多终端设备同时连接的情况下,WiFi 6路由器可以显著降低和减少终端设备的延迟和卡顿。

除了Wi-Fi 6,在核心配置上,微软Surface Go 2提供LTE版本和Wi-Fi版本,其中LTE版本搭载的是英特尔酷睿m3-8100Y处理器,配备8GB内存+128GB存储。

Wi-Fi版本搭载的是英特尔奔腾4425Y处理器,配备4GB内存+64GB存储,均预装Windows 10。【7432166】

(文中图片来自互联网)

