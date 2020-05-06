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    小米卢伟冰：Redmi Note 8系列全球销量3000万台

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月6日消息，今天上午小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰在其新浪微博宣布，Redmi Note 8系列手机全球销量已经突破3000万台。

    小米卢伟冰：Redmi Note 8系列全球销量3000万台
    小米卢伟冰：Redmi Note 8系列全球销量3000万台

    卢伟冰提到，Redmi Note 8系列手机首月销量破100万台，2个月销量破500万台，3个月销量破1000万台，比Note7系列再提前两个月达成此目标，5个月销量破2000万台。Canalys统计的2019年第四季度全球手机销量排行榜中，Note8系列是中国厂商唯二入榜机型。

    卢伟冰认为，Redmi Note 8系列手机能够获得千万用户的青睐主要是因为三个原因：以年轻人为本，打造潮流旗舰；坚持技术普惠，追求信息透明；坚持品质第一，不让用户有遗憾。卢伟冰也承诺，未来Redmi会继续做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球更多的人享受科技带来的美好生活。

    （本文图片来自互联网）

    （7432157）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7432157.html report 729 中关村在线消息：北京时间5月6日消息，今天上午小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰在其新浪微博宣布，Redmi Note 8系列手机全球销量已经突破3000万台。小米卢伟冰：Redmi Note 8系列全球销量3000万台卢伟冰提到，Redmi Note 8系列手机首月销量破100...
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