中关村在线消息：北京时间5月6日消息，今天上午小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰在其新浪微博宣布，Redmi Note 8系列手机全球销量已经突破3000万台。



小米卢伟冰：Redmi Note 8系列全球销量3000万台

卢伟冰提到，Redmi Note 8系列手机首月销量破100万台，2个月销量破500万台，3个月销量破1000万台，比Note7系列再提前两个月达成此目标，5个月销量破2000万台。Canalys统计的2019年第四季度全球手机销量排行榜中，Note8系列是中国厂商唯二入榜机型。

卢伟冰认为，Redmi Note 8系列手机能够获得千万用户的青睐主要是因为三个原因：以年轻人为本，打造潮流旗舰；坚持技术普惠，追求信息透明；坚持品质第一，不让用户有遗憾。卢伟冰也承诺，未来Redmi会继续做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球更多的人享受科技带来的美好生活。

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