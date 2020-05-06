中关村在线消息：今日据悉，据外媒XDA报道，索尼Xperia 10 Ⅱ在欧洲开启预订，售价是369欧元约合人民币2800元。



索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元

和高端旗舰Xperia 1一样，索尼Xperia 10 Ⅱ采用了21:9带鱼屏，其屏幕尺寸为6英寸，分辨率为FHD+，材质为OLED。

Xperia 10 Ⅱ是一款可以单手操作的手机，其机身三围尺寸为157×69×8.2mm，与iPhone SE的宽度相当。

索尼Xperia 10 Ⅱ搭载高通骁龙665处理器，配备4GB内存+128GB存储，前置800万像素，后置1200万主摄+800万超广角+800万长焦三摄，电池容量为3600mAh。

索尼Xperia 10 Ⅱ支持AI场景识别，利用AI技术可智能识别被拍摄的场景，智能调整参数，同时支持4K视频录制以及SteadyShot视频防抖。

索尼Xperia 10 Ⅱ保留了3.5mm耳机孔，最高支持1TB的存储卡扩展，支持IP68级防尘防水，支持侧面指纹识别。【7432149】

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