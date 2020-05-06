    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：今日据悉，据外媒XDA报道，索尼Xperia 10 Ⅱ在欧洲开启预订，售价是369欧元约合人民币2800元。

    索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元
    索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元

    和高端旗舰Xperia 1一样，索尼Xperia 10 Ⅱ采用了21:9带鱼屏，其屏幕尺寸为6英寸，分辨率为FHD+，材质为OLED。

    Xperia 10 Ⅱ是一款可以单手操作的手机，其机身三围尺寸为157×69×8.2mm，与iPhone SE的宽度相当。

    索尼Xperia 10 Ⅱ搭载高通骁龙665处理器，配备4GB内存+128GB存储，前置800万像素，后置1200万主摄+800万超广角+800万长焦三摄，电池容量为3600mAh。

    索尼Xperia 10 Ⅱ支持AI场景识别，利用AI技术可智能识别被拍摄的场景，智能调整参数，同时支持4K视频录制以及SteadyShot视频防抖。

    索尼Xperia 10 Ⅱ保留了3.5mm耳机孔，最高支持1TB的存储卡扩展，支持IP68级防尘防水，支持侧面指纹识别。【7432149】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元http://news.zol.com.cn/743/7432149.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7432149.html report 740 中关村在线消息：今日据悉，据外媒XDA报道，索尼Xperia 10 Ⅱ在欧洲开启预订，售价是369欧元约合人民币2800元。索尼带鱼屏Xperia10Ⅱ发售：骁龙665护航 2800元和高端旗舰Xperia 1一样，索尼Xperia 10 Ⅱ采用了21:9带鱼屏，其屏幕尺寸为6英寸，分辨率为FHD+，材质为OLED。...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品