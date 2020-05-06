中关村在线消息：近日据悉，今日小米POCO官方推特开始为新机预热：经过256天的等待，我们终于可以说“POCO is coming back”。











小米POCO F2 Pro即将公布：骁龙865+弹出式真全面屏

外媒表示，这意味着POCO F2 Pro即将登场，根据泄露的海报POCO F2 Pro拥有真全面屏、最强大的芯片组、环形四摄、大容量电池及快充。



之前披露的信息显示，POCO F2 Pro采用的是弹出全面屏方案，其屏幕尺寸为6.67英寸，分辨率为1080×2400，刷新率为60Hz，材质为AMOLED。

搭载的是高通骁龙865旗舰平台，后置6400万AI四摄，提供6GB+128GB、8GB+256GB两种选择，电池容量为4700mAh，支持33W闪充。

有消息称POCO F2 Pro 6GB+128GB版在欧洲售价是649欧元约合人民币5000元，8GB+256GB版售价是749欧元约合人民币5700元。【7432127】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米POCO F2 Pro即将公布：骁龙865+弹出式真全面屏http://news.zol.com.cn/743/7432127.html