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    小米屏下摄像头专利曝光 这下真的是颜值回归了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近年来随着面部识别等技术的发展，手机的前置摄像头变得越来越重要。但是随着全面屏时代的到来，因此为了兼顾功能不得不在外观上出现了妥协甚至倒退，这就是玩家们口诛笔伐的刘海屏、挖孔屏……如今，小米屏下摄像头专利曝光，这下真的是颜值回归了！

    小米屏下摄像头专利曝光 这下真的是颜值回归了
    小米屏下摄像头专利曝光

    荷兰科技博客 LetsGoDigital 曝光了小米申请的一项隐藏式屏下摄像头新专利，得益于透明的屏幕区域，镜头能够穿透显示面板。为便于大家的理解，LetsGoDigital 携手 Jermaine Smit（又名 Concept Creator）制作了一系列的渲染图，就是本文中的图片。

    小米屏下摄像头专利曝光 这下真的是颜值回归了
    小米屏下摄像头专利曝光

    虽然屏下摄像头的想法很好，但是毕竟无法逾越物理障碍的鸿沟，进光量和解析度都将受到屏幕遮盖的影响，这是必然的。最影响这项技术普及的，就是屏下摄像头传感器无法接收到足够的光线，导致图像质量尚不足以应用于实际的产品（看起来相对较暗）。

    小米屏下摄像头专利曝光 这下真的是颜值回归了
    小米屏下摄像头专利曝光

    经历几个月的攻关，这项技术或许已经迎来了一定的改善，但后续仍有较大的改进空间。预计 2021 年的时候，我们才会见到首款配备屏下隐藏式前摄的机型的面世。

    小米10（8GB/128GB/全网通） 骁龙865，一亿像素，8K电影相机

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