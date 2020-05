早报：线上WWDC确定时间 网易回应二次上市

科技行业新鲜趣事早知道,今日份《科技早报》为君奉上。

今天凌晨,苹果终于确认了他们的线上WWDC直播活动。

线上WWDC6月22日召开 带来学生挑战赛





今天凌晨,苹果正式宣布WWDC20将于6月22日召开。本届WWDC比往年都晚了一些,并采用全线上的新形式为大家呈现,同时苹果宣布为学生开发者们带来了Swift Student Challenge学生挑战赛,提交自己使用Swift Playgrounds的编程作品,获奖者就能获得买也买不到的奖品。

就在最近,联发科发布了他们的新款处理器。



联发科发布Helio G85 CPU频率达1GHz





近日,联发科技发布了最新的芯片Helio G85,G85搭载了1GHz的ARM Mali-G52 GPU和全新的 HyperEngine引擎。Helio G85配备了2个2GHz的Cortex-A75核心和6个1.8GHz的Cortex-A55核心,GPU的频率达到1GHz。联发科称Helio G85可以智能预测Wi-Fi和LTE的并发性,芯片可以在13毫秒内在网络间切换,以提供无延迟连接。

之前曾经爆出过订单危机的台积电,近期又收获了大量订单。



台积电获得大量7nm和5nm芯片订单:来自英伟达





据Digitimes报道,消息称台积电获得了英伟达7nm和5nm芯片的主要订单。此前,英伟达首席执行官黄仁勋表示下一代7nm GPU的大部分由台积电代工。老黄还表示,英伟达与台积电有着密切的关系,台积电曾代工生产英伟达的16nm(帕斯卡)和12nm (伏特/图灵) GPU。

近期再次传出了网易赴港上市的传闻,他们也对此进行了回应。

网易回应第二次赴港上市:不予置评





随着阿里巴巴赴港二次上市的成功,中概股互联网公司将港交所作为第二上市目的地。针对向港交所提交二次上市申请的消息,网易公司回应上证报表示:不予置评。截至目前,包括京东、百度、携程等公司均传出计划在香港二次上市的消息。

长征五号B运载火箭今天成功完成了飞行任务。

长征五号B运载火箭首次飞行任务取得圆满成功





据中国载人航天工程办公室消息,2020年5月5日18时00分,为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭,搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱,在我国文昌航天发射场点火升空,约489秒后,载荷组合体与火箭成功分离,进入预定轨道,首飞任务取得圆满成功,实现空间站阶段飞行任务首战告捷。

微软Surface新品即将在近期公开,最近又出现了一些新的渲染图。



Surface Go 2渲染图流出 边框继续变窄





近日,外媒Winfuture已经获得了Surface Go 2的渲染图。渲染图显示Surface Go 2将采用更大的屏幕和更窄的边框,屏幕尺寸似乎是10.5英寸,但是整体尺寸没有改变,这意味着老款Surface Go键盘可以与Surface Go 2兼容。配置方面,Surface Go 2搭载英特尔奔腾金牌4425Y和英特尔酷睿m3-8100Y,部分型号支持Wi-Fi 6和LTE。

由于目前的加州禁足令,让特斯拉工厂的生产陷入停滞,现在似乎迎来了转机。



加州放宽隔离举措 特斯拉工厂盼望复工





据electrek网站报道,随着美国加州宣布放宽隔离规定,特斯拉有希望比预期更早地重新开放弗里蒙特工厂。加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)通过自己的Twitter发文称:基于目前我们所取得的进展,我们将从本周五开始逐步进入第二阶段。部分传播低风险的区域可以在改进适应举措之后重新开业。这其中就包括一些零售业、制造业/物流业。

好了,以上就是今天《科技早报》全部内容,明天见!

(本文图片来自于互联网)

(7431936)



本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:早报:线上WWDC确定时间 网易回应二次上市http://news.zol.com.cn/743/7431936.html