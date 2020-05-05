上海市“五五购物节”启动：拼多多等二十企业发券提振消费

中关村在线消息：日前上海国际消费城市全球推介大会暨“五五购物节”启动仪式正式举行。据上海电视台21:30分《新闻夜线》报道，中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席并与企业代表共同启动“五五购物节”。上海市委副书记、代市长龚正发表致辞，为上海做主旨推介。

据《新闻夜线》报道，来自欧莱雅、特斯拉、拼多多、腾讯、京东、盒马、饿了么、东方购物、百联集团、苏宁易购、红星美凯龙、月星集团、途虎养车、叮咚买菜、光明集团、上汽集团、哔哩哔哩、字节跳动、美团点评、携程等的20家中外企业代表联袂登场，逐一现场发布各自五五购物节促销活动亮点，市领导翁祖亮、诸葛宇杰、许昆林，全市各区相关部委办局负责同志以及企业行业代表出席活动。

▲中共中央政治局委员、上海市委书记李强（左二）出席并与企业代表共同启动“五五购物节。（图片来源：上海发布）

“在这疫情蔓延，急需重振消费的关键时刻，我们决定举办五五购物节，以覆盖全城的线上线下活动，激活城市的每一个商业细胞，促进消费回补和潜力释放，提振消费信心”，龚正在致辞中表示，“上海有最强劲的消费动力，一大批资源配置能力强的在线新经济领军企业茁壮成长，主要电商直播平台用户数量全国第一”。

拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥现场表示，“作为上海土生土长的互联网企业，我们一定全力以赴”。

作为上海首创的大规模消费活动购物节，“五五购物节”贯穿二季度多个重点节日，包括拼多多、百联集团、光明集团等企业共同参与，日日有活动，周周有亮点，130多项重点活动和700多项特色活动正陆续推出。

“我们有百亿补贴、千店联播、万人团，今晚我们还联合了八佰伴、新世界等上海知名商场，线上线下联动，优质商品五五折，总之，拼出实惠、拼出乐趣，尽在拼多多。对了，今晚还有上汽和百联推出的五五折线上汽车抢购，大家赶紧来。”在现场，黄峥向现场及全球消费者介绍了拼多多在“五五购物节”期间上线的新玩法。

▲5月4日19时30分，上海市上海国际消费城市全球推介大会暨“五五购物节”启动仪式正式举行。仪式举行前，市区各大商圈已流光溢彩，共同庆祝“五五购物节”正式上线。（摄影穆功）

与此同时，在上海五角场、陆家嘴等商圈及拼多多APP上，“五五购物节”活动也同步迎来了消费高峰。

在新世界百货等商场门口，一大批消费者正在排队兑换拼多多发放的满减优惠券，短短半个小时内，队伍已经从正门一直排到了商场后门。一位消费者表示，“抢购拼多多的优惠券之后再买东西，相当于商场全部商品折上再打折，喜欢的美妆和首饰都达到了史上最低价”。

各大商场内，有超过一千家品牌店铺搭建起了拼多多直播间。拼多多平台的6亿全国消费者既可以在直播间内以补贴价直接下单，享受上海式新消费购物体验。而上海的本地消费者，更是可以完成“线上抢券订购，线下体验取货”的全方位购物体验。

▲5月4日20时开始，上海各大商场外已经涌入了大量消费者，拼多多的55折购车、现金消费券等活动现场，均排起了长队。（摄影安舜）

据估计，5月4日20时至24时，拼多多平台将拉动线上线下销售额超过3亿元。

4月28日，拼多多宣布将拿出25亿元的现金消费补贴参与“五五购物节”，这也是拼多多百亿补贴活动首次覆盖线下。这一活动得到了上海以及全国消费者的热烈追捧，截至5月4日12时，拼多多已经累计发放了价值超过20亿元的现金券及满减优惠券，目前，已经实际消耗了5亿元优惠券，带动直接消费额超过了40亿元。

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