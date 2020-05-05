杭州逼哭坏人再上热搜，支付宝又立功了

中关村在线消息：5月5日，“潜逃24年杀人犯因没有绿码自首”成为热搜第一。据杭州日报报道，一男子因伤人致死在逃24年，日前主动在杭州自首，原因是在杭州没有身份证和支付宝健康码找不到住处，已流落街头多日。见到警察后，他忍不住崩溃的情绪，抽噎起来：“杭州管的太严了，没有地方去，心里憋得慌。”

这已经不是杭州第一次令犯罪分子“欲哭无泪”，2017年也曾有一条热搜，两男子从外地来杭州打劫，连抢3家便利店只抢到2000元，尚不够承担路费。被抓获时他们崩溃的问道：杭州人都不用现金的吗？

这些让人哭笑不得的新闻背后，是移动支付、健康码等数字生活方式，让社会更便利、更安全。在中国各个城市的数字化中，杭州一直名列前茅，早在2014年杭州市政府就把政务办事搬上了支付宝，推行“最多跑一次”，发展至今成为“一次都不用跑”，2017年杭州移动支付渗透率超过北上广深，成为世界第一。

正是因为有这些积累，在这次疫情应对中，杭州的表现才格外抢眼，不仅率先推出支付宝健康码并推广至全国；有序复工也走在全国前列。这也意味着，数字生活让城市治理更加智能和高效，让人们的生活能越来越便捷。【7431933】

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：杭州逼哭坏人再上热搜，支付宝又立功了http://news.zol.com.cn/743/7431933.html