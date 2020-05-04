中关村在线消息：北京时间5月4日消息，正如诸多传言所说，苹果在今天晚间正式发布了新款13英寸的MacBook Pro。这款全新的笔记本电脑不仅使用了Intel十代酷睿处理器，并且用妙控键盘取代了蝴蝶键盘。



新款13英寸MacBook Pro发布 起售价9999元

苹果此次的新款笔记本并没有针对屏幕进行升级，而是继续在键盘和核心配置上下功夫。此次加入的妙控键盘除了键程更短之外，还加入了实体的Esc键以及Touch Bar和Touch ID。

核心配置方面，新款13英寸MacBook Pro采用了一块高速SSD硬盘，读取速度达到3.0GB/s。不仅如此，新一代13英寸MacBook Pro存储容量从256GB起步，最高可以达到1TB。这样高容量的SSD可以存储更多照片、视频和文件；内存标配8GB起步，核心采用了英特尔第十代处理器，Turbo Boost速度最高可达 4.1GHz，图形处理速度最高提升80%。

售价方面，新款13英寸MacBook Pro国行版本起售价为9999元，教育优惠起售价为 9199元，新款机型将在获得国内批准后发售 。

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