阅文集中回应合同问题 否认全部免费阅读

中关村在线消息：面对愈演愈烈的阅文合同问题，阅文团队官方终于进行了回应，主要针对合同时间问题、免费阅读问题等。





阅文方面澄清称普遍关注的合同是2019年9月推出的，而非所传2020年4月28日推出，新的管理团队2020年4月27日才上任。关于“全部免费阅读”的说法，阅文进行了否认。

以下为回应原文：

大家好！针对4月28日起大家讨论和质疑的阅文合同以及是否全面免费一事，我们非常关注，在此也向大家做出说明：

1、当前大家讨论的这份是阅文于2019年9月推出的合同，并非如外界谣传所言是在2020年4月28日推出的新合同。

2、作为2020年4月27日新上任的管理团队，我们收到了很多针对这份旧合同的批评和意见。我们非常重视并已经着手重新审视，将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款，我们会做出相应的修改，请大家放心。

3、从新团队上任伊始，我们就坚定的认为，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。外界传言的阅文推行“全部免费阅读”是不可能也不现实的说法，请大家不要轻信。

4、微信读书是阅文渠道的合作伙伴之一。关于大家关注的微信读书针对阅文版权内容的限时免费运营活动，是渠道自身运营不当，同时也是我们渠道工作的管理失误。我们已经与微信读书沟通并达成共识，该运营活动已下线，不会对作家的收益产生任何影响。

5、作家是阅文平台的根基。内容生态不只是阅文的，更是大家的。现在大家的意见和批评并非一日之寒，借此能了解到大家真实的心声，是非常重要的收获。我们将于5月3日发布阅文新管理层与作家进行系列恳谈会的安排，希望得到大家对于阅文发展的直言建议，共同探讨未来。

阅文一路摸索走到今天，犯过错误、走过弯路，我们将直面挑战，希望和大家共创属于我们共同的未来。

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