Xbox新游戏机会对游戏电脑市场造成多大冲击？

微软Xbox部门负责人phil Spencer近期再次确认Xbox新一代游戏机Xbox Series X会在今年发布，结合之前公布的Xbox Series X各项性能参数以及新的软硬结合技术，我们不得不开始思考一个问题，Xbox Series X会给游戏电脑市场造成多大冲击？





这里我们先要明确一下讨论范围，电脑是现代人工作生活学习的必需品，这一点没得说，但我们这里讨论的只是为了游戏目的而超出于工作生活学习用途的额外部分，包括从普通办公本升级到游戏本，以及为游戏购买高端CPU、显卡等配件。简言之就是，你已经有了一台电脑，为了更好地玩游戏，你会选择Xbox Series X还是升级电脑。

明人不说暗话，笔者就先给出自己的答案，Xbox Series X会对游戏电脑市场造成不小的冲击，至少笔者本人不会再升级电脑，而是会选择Xbox Series X。为什么会做出这样的选择，请看下面的分析。

首先当然是来看性能，既然是要玩游戏的，你能够获得怎样的游戏体验是第一位的。根据微软已经放出的信息，Xbox Series X采用定制化RNDA2和Zen2处理器，浮点运算额定12TF，采用定制化SSD硬盘，支持HDMI2.1。

看到这些参数如果还不太清楚什么意思，那么通俗的话说来说就是Xbox Series X的硬件大致与RTX 2080s显卡相当，如果考虑软硬件优化则可能达到接近RTX 2080ti的效果。微软明确表示，Xbox Series X支持最高8K分辨率输出，支持120帧画面，支持光线追踪。





可以说，在游戏体验上，Xbox Series X绝对能够达到现在顶级电脑配置的效果，而如果考虑到定制化软硬件的结合，体验可能还会更胜一筹。比如微软甚至将SSD的部分空间当作内存来使用，这就大大提升了运行效率，可以实现关机后再次打开游戏直接保留的是上一次退出时的状态，还能够在多个游戏之间进行无缝切换等等。这种软硬结合的优势，是电脑这种非定制化设备不可能实现的。

那么电脑的优势在哪呢？笔者认为是上限极高，只要你有钱，你就可以无限提升你的配置，今年不出意外30系显卡应该也要出了，分析认为Xbox Series X的性能大概相当于3070左右，也就是说3080ti的性能一定会比Xbox Series X更强。

但是，我要说但是了，对于大部分电脑游戏玩家来说，他们的游戏体验远远达不到这个水平，就以目前最大的游戏平台Steam的数据来看，使用最多的显卡还是1060，能用上2070的玩家都是屈指可数。也就是说，绝大部分电脑玩家的游戏体验是根本比不上新主机的。

为什么会造成这种情况呢？答案很现实，那就是钱啊。这也是游戏主机的另一大优势，性价比极高。Xbox Series X的售价普遍分析会在499~799美元之间，超过799美元基本可以直接被判死刑了，499美元可能真的是花钱交朋友，因此最后可能的定价会在599美元左右，换算成人民币大约是4500元。这一整台主机的价格甚至还不到RTX 2080ti的一半，这样的价格优势电脑如何招架？你从现有电脑升级到和Xbox Series X同等水平需要的开销能压缩在1万元以内吗？





除了硬件和性价比方面，游戏花费也是需要考虑的，电脑玩家用Steam玩游戏可以享受国区低价确实不错，但是Xbox买阿根廷点卡价格比Steam国区还低，更不用说XGP服务了，200元一年订阅费所有游戏敞开玩，这是电脑想都不敢想的，XGP for PC的阵容太寒酸了。

所以，不管是设备还是游戏软件的开销，Xbox Series X都要远远低于电脑玩家，性能体验又如此强悍，除了极少数不差钱的顶配大佬，实在看不出游戏电脑能够比Xbox Series X更有吸引力。

当然凡事也有例外，在一些情况下游戏电脑还是优于Xbox Series X的，一是本身的工作就需要用到高配置电脑，另一个就是学生党指望家长掏钱，电脑总比游戏机好开口。

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