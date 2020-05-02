中关村在线消息：北京时间5月2日消息，据路透社报道，本周美国众议院司法委员会已经要求亚马逊董事长杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）出席听证会作证，希望他能够出面回应亚马逊平台上第三方卖家的数据来开发竞争产品的指控。



美众议院要求贝佐斯作证 利用第三方数据问题

美国众议院司法委员会的议员援引了一份报道表示：“若报道内容属实，那么亚马逊之前向委员会就公司业务操作所做的陈述则具有误导性，并且存在刑事欺骗或作伪证的可能。”

三月份的时候，美股下跌对于各大科技巨头来说造成了极大的影响。不过，从2月初到3月中旬，许多美国上市公司的高管总共出售了约92亿美元的自家公司股票，这其中就包括了亚马逊CEO杰夫·贝佐斯。

据了解，贝佐斯在2月份第一周就已经抛售了价值34亿美元的股票，如果他在3月20日出售这些股票，直接损失将会达到3.17亿美元。这些股票占据了贝佐斯所持亚马逊股票的3%，出售的数量与之前12个月卖出的股票一样多。

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