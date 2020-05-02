中关村在线消息：北京时间5月2日消息，近日有传闻显示，特斯拉在上海生产的长续航Model 3即将调整价格。随后，特斯拉对于此事进行回应，特斯拉表示中国制造Model 3长续航版目前没有价格调整计划。



特斯拉官方确认 国产长续航Model 3不会降价

上个月底的时候，特斯拉官网对中国制造的Model 3电动汽车进行了调价，中国制造Model 3标准续航升级版和长续航版售价分别上涨了4500元和5000元。

在调整价格之后，特斯拉Model 3标准续航升级版补贴后售价为30.355万元，长续航版为34.405万元。不过，明年1月份开始交付的特斯拉Model 3高性能版价格将维持不变，仍然为41.98万元。

不过在5月1日的时候，特斯拉官方微博宣布中国制造Model 3标准续航升级版价格调整，基础售价将会调整为291800元。根据此基础售价计算，补贴后售价为271550元。

特斯拉上海超级工厂当前已达成周产3000辆Model 3的产能目标，将加速实现2020年年产15万辆的目标。

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