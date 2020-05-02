中关村在线消息：北京时间5月2日消息，近日爱立信在官网发文表示，截至目前为止，爱立信在全球已经获得了91项5G商用合同，另外爱立信已经与45家运营商达成了5G商用合作，其中就包括中国移动。



爱立信已获91项5G商业合同 中国移动在列

目前，爱立信在18个国家和地区为32个已经正式运行的5G商用网络提供设备。爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）曾经表示，他们手中的5G合同将会极大的影响第二季度的盈利能力。不过，这些盈利能力将不会分摊到全年。

此前，瑞典爱立信CEO博吉-埃克霍尔姆在接受采访时表示，在在第五代移动互联网技术上“没有人抢在我们前面”。埃克霍尔姆表示：“我发现，当我看到我们前面没有人的时候，要说我们落后有点难。”同事埃克霍尔姆说，爱立信的设备是第一批在北美和欧洲被采用的设备。

埃克霍尔姆还认为：“我们在地缘政治上的所有不确定性都不是积极的。同时，我希望我们能找到一个让世界向前发展的解决方案。在5G世界中，安全将是至关重要的。”

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