健康码国家标准发布 阿里巴巴全程参与制定

中关村在线消息：日前国家市场监督管理总局、国家标准委印发公告，发布《个人健康信息码》系列国家标准。该系列标准由国务院办公厅电子政务办公室会同卫健委和国务院有关部门研究提出，全国信息技术标准化技术委员会归口。支付宝、阿里云全程参与了标准的研制。





《个人健康信息码》系列国家标准包括《个人健康信息码参考模型》（GB/T38961-2020）、《个人健康信息码数据格式》（GB/T38962-2020）和《个人健康信息码应用接口》（GB/T38963-2020）3项内容。

该标准的发布，将使各类应用可通过统一接口对接不同的个人健康信息服务，为打通个人健康证明属地管理限制提供技术支持，也为各地出行人员跨地区流动提供便利。该系列国家标准实施后，可实现个人健康信息码的码制统一、展现方式统一、数据内容统一。同时打通个人健康证明属地管理限制，为各地出行人员跨地区流动提供便利。

3项标准实施后，可实现个人健康信息码码制统一、展现方式统一、数据内容统一，统筹个人信息保护和信息共享利用，适用于指导健康码相关信息系统的设计、开发和系统集成。

据了解，该系列标准采用了国家标准快速程序，从立项到发布仅用了14天时间。健康码从诞生到标准发布的过程，均体现出了中国式抗疫速度。2月7日，全国第一张健康码——余杭绿码在杭州诞生。仅一周时间，健康码就拓展到全国100城。2月15日，国务院办公厅电子政务办指导支付宝、阿里云，基于全国一体化政务服务平台，加快研发全国统一的疫情防控健康码系统。两天后，全国一体化政务服务平台的防疫健康信息码率先在支付宝小程序上线试运行。目前，全国用户均可在支付宝领取健康码，亮码次数已超过百亿次。

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