全国首个高速收费计算器上线 高德地图又立功了

随着中国汽车保有量不断的增加，中国也已经进入汽车社会，因此高速通行费也成为了很多民众关心的话题。而在这个五一假期结束后，全国的高速公路将恢复收费，全国首个高速收费计算器上线，交通运输部路网中心联合高德地图打造，给民众带来很多方面。

尤其是在很多人使用了ETC后，感觉收费并不是很清楚，甚至也出现了一些错误收费的情况。而在出行之前通过“高速收费计算器”算一下大致的费用，这样也做到了心中有数。



全国首个高速收费计算器上线

具体来看，自5月6日起全国收费公路恢复收费，用户使用“ETC对账助手”，行前可预估全程收费金额，行中可实时查看所经路段的预估金额，行后可查看预估收费账单，让过路费有本明白账。

为提升ETC使用体验，高德地图与路网中心通过政企合作，发挥各自的数据、技术、产品创新优势，联合打造ETC对账助手，共同助力ETC系统不断完善。

交通运输部路网监测与应急指挥中心相关负责人表示，中国ETC联网系统是全球里程最长、站点最多、客户规模和交易增长最迅速的高速智能化收费系统，建造这个世界级工程，需要一个渐进和不断完善的过程。“政企合作可以发挥巨大作用，相信有了高德地图的共同参与和支持，高速收费服务网络的体验将会不断完善。”

数据是高德业务的根基，地图是高德能力的载体，面向未来，高德远远不只是一张地图。高德集团总裁刘振飞表示，政企合作，优势互补，可以形成推动行业发展的合力。

一方面，可以促进政府相关项目的精细化管理和智能化运营，解决行业痛点；

另一方面，可以助力企业快速发展。高德地图方面表示，希望未来可以继续深化与交通运输部的合作，通过专业的地图和数据能力，与路网中心共建高速路网数字“新基建”，用技术助力行业发展。

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