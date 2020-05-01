苹果公司现金储备1928亿美元 疫情受困将回购股票

苹果公司究竟多么有钱？根据苹果公司本周四公布的第二财季收益报告显示，目前苹果手握1928亿美元现金。这一数字与2020年第一财季相比下降了7.4%，当时苹果公司公布了2070.6亿美元的现金储备。也就是说，苹果随时可以有2000亿左右的现金可以调动。



苹果公司现金储备1928亿美元

请注意，这里说的是现金，而不是很多企业靠贷款获得的“价值”。苹果公司一直是美国企业中现金储备最多的公司，但目前这家公司正面临着新型冠状病毒全球大流行带来的冲击。

苹果公司表示，在新型冠状病毒大流行期间，苹果将继续回购股票。除了每股派息0.82美元外，苹果公司还授权增加500亿美元的股票回购计划。在2019财年，苹果公司斥资671亿美元回购股票，141亿美元用于分红。

目前，除中国和韩国之外，苹果公司在世界其他地区的零售店都将关闭，直至另行通知。但尽管如此，在全球经济放缓的大环境之中，苹果公司仍在第二季度继续推出新产品。

苹果公司报告称，iPhone收入同比下降7%，不过这一部分的营收下降被服务收入16%的增长所抵消。当季总收入增幅从上一季度的9%降至0.5%。

苹果公司首席执行官蒂姆•库克（Tim Cook）在接受采访时表示：“这是一个非常独特的时期。我从来没有过这样的经历。我也希望永远不再经历这样的时期，但我为苹果公司以及在这段时间里取得的成就感到无比自豪。”

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