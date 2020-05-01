网传苹果iPhone 12 Pro设计定稿，这外观你喜欢吗？

平面设计师Jonas Daehnert最近发布了一系列的苹果iPhone 12 Pro渲染图，据称他的渲染图是迄今为止最逼真的，他还坚持从可靠的消息来源制作他的iPhone 12和iPhone 12 Pro渲染图。而事实上各种消息来源和曝光信息，都指向这个设计方案的可能性。



iPhone 12 Pro渲染图

另据《华尔街日报》报道，苹果的iPhone 12和iPhone 12 Pro确认推迟发布，但其最终的设计方案早就已经敲定。最近的iPhone 12 Pro的渲染图让我们看到了一个惊人的新外观，现在看来可以肯定的是，这确实是苹果最终的iPhone 12 Pro设计。

众多可靠消息可以追溯到去年苹果分析师郭明錤，他最早透露苹果新的iPhone 12系列将采用iPhone 5的扁平金属边框，而显示屏上的刘海预计会比iPhone 11上的要小一些。

据说iPhone 12 Pro机型上的摄像头阵列将增加一个LIDAR传感器，Jonas Daehnert将这个传闻渲染在他的最新渲染图当中。

另外，上个月有接触到iOS 14代码的开发者曝光了其中的一个iPhone 12图像，这是一个巨大的泄露，但当时人们注意到，这可能只是一个潜在的iPhone 12设计，还没有最终确定，但是根据可靠记录的消息来源，目前最终设计已经敲定。

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