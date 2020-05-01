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    《红警》重制版开放媒体试玩，据说体验非常不错

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    《红警》是很多老玩家的美好回忆，和好友一起码坦克的欢乐时光好像并没有完全远去，EA定于6月6日在Origin和Steam平台上线《命令与征服：重制版合集》。近日邀请部分媒体抢先公布了试玩，并与媒体进行了Q&A交流，据很多媒体评价体验非常出色。

    《红警》重制版开放媒体试玩，据说体验非常不错
    《命令与征服：重制版合集》

    首先是内容上面，《重制版》将过去主机独占的战役、地图、成就等追加到PC平台上，算是弥补了老玩家的遗憾。其次画面设置十分出色，在4K下，地面纹理、单位、建筑等几乎全部重做，你可以清楚看到很多前所未见的细节。

    《红警》重制版开放媒体试玩，据说体验非常不错
    《命令与征服：重制版合集》

    此外还有地图编辑器、1V1快捷游戏排行榜、自定义游戏大厅、增强的侧边栏UI、重制的过场电影、镜头缩放、长达7小时的重制音乐等。

    《红警》重制版开放媒体试玩，据说体验非常不错
    《命令与征服：重制版合集》

    《命令与征服：重制版合集》包括《泰伯利亚黎明》、《红警》4K版以及三个资料片《Covert Ops》《Counterstrike（危机任务）》《The Aftermath（突发事件）》，由Petroglyph（岩石壁画）工作室中前Westwood成员操刀打造，国区定价140元。

    《红警》重制版开放媒体试玩，据说体验非常不错
    《命令与征服：重制版合集》

    据悉，《重制版》有超过100个战役任务、250张多人游戏地图，而且可以在多人对战后回放视频或者启用观战模式。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7431168.html report 973 《红警》是很多老玩家的美好回忆，和好友一起码坦克的欢乐时光好像并没有完全远去，EA定于6月6日在Origin和Steam平台上线《命令与征服：重制版合集》。近日邀请部分媒体抢先公布了试玩，并与媒体进行了Q&A交流，据很多媒体评价体验非常出色。《命令与征服：重制版合...
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