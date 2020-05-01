上班族最后的“疯狂”：五一宅家恶补游戏大作清单

不得不说，今年的五一将是一个特殊的五一。除了连续放假五天之外，今年的五一很可能成为疫情发生重大转折的拐点。根据目前的各方面信息来看，全面复工复产，全面开放经营似乎已经具备条件。对于很多上班族来讲，这个五一假期也将成为最后的“疯狂”。

眼下订机票订酒店已然来不及，而且价格都已经飞涨，小编还是劝您暂时放弃外出的计划，在家里宅一宅游戏，陪陪家人也是个不错的选择。那么一个很现实的问题来了：五一宅家期间究竟玩什么？希望下面这些大人玩具能够给你的假期带来更多欢乐~



《生化危机3：重制版》非常想玩

您有多久没有玩游戏了？作为上班族的您平日忙工作，假期还要忙家里的事情，难得有这样大段的时间来爽玩游戏了。不得不说，近期发布的游戏大作还真是不少，比如非常经典的《生化危机3：重制版》就是小编非常想玩的作品，适合老玩家怀念青春。



《骑马与砍杀2》热度很高

还有《骑马与砍杀2》近期热度很高，距离第一款发布的《骑马与砍杀》这款游戏已经十年了。对于真正了解这款游戏的朋友们而言，这就是他们的最佳归属，也是被奉为最佳经典之战的中世纪模拟游戏。如同上古卷轴，骑马与砍杀有着数不清的mod。



《圣剑传说3：重制版》现已登录

另外， 《圣剑传说3：重制版》已经登录steam商城。虽然这不是小编的菜，但是这款游戏也有这极高的关注度，粉丝拥趸也有不少。据悉很多玩家都在纠结这款游戏该不该买，那么要知道Steam上是有Trials of Mana Demo，也就是试玩版本的，先尝后买你懂的。



《使命召唤16：战区》值得体验

另外喜欢吃鸡类游戏的玩家可以关注到《使命召唤16：战区》这款新作品，据说还是非常好玩的，而且人气也非常旺。除此之外，去年在游戏机平台上大热的《荒野大镖客2》也在前段时间登录PC端了，虽然风评一般，但也算得上是必玩的游戏。



《荒野大镖客2》值得一玩

基本上值得一玩的游戏大作简直太多了，趁这个假期好好体验一番是非常不错的选择。所以在这个时候，我是否可以顺利应当的为您推荐一款显卡了呢？毕竟相信很多阔别游戏的老玩家们的配置早已经过时，而一款显卡也成为获得良好游戏体验的关键。

而目前RTX 2070级别的显卡则可以完全胜任这些经典的游戏大作。七彩虹iGame GeForce RTX 2070 Ultra V2目前3000元附近的价格非常值得推荐。从实际的销量就可以看出，这是一款性价比十分出色的产品，可以胜任以上推荐的全部游戏大作。

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