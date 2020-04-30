五一全国近1000家数字景区在支付宝开办事处 分时预约游览

中关村在线消息：今日支付宝发布的数据显示，已有近1000家景区紧急上线了“分时预约”小程序，包括浙江千岛湖、武汉黄鹤楼等。为让更多游客能安心出游，支付宝表示将免费向全国景区开放“分时预约”能力，并开辟绿色通道，最快能1小时上线。

在传统景区，游客游览需要历经购票、验票、测量体温、导游、点餐、酒店入住等，至少有6个环节需要人工服务，但在无接触景区，这些环节大多在线上完成，可以有效避免不必要的人员接触。

千岛湖是全国首个试点无接触的支付宝“数字景区”，自数字景区小程序上线以来，无接触服务能力覆盖了游览的前、中、后全流程。通过支付宝的实名制、健康码等，用户可分时预约购票、无接触入园。游览中及游览后，支持语音导览及酒店自助入住。基本做到了全程“0人工，无接触”。

“分时预约”比预约制更精细化，是无接触景区的第一步。支付宝方面称，支付宝开放平台将会联合快盈科技、中智游等服务商，让千岛湖模式复制到全国更多景区。【7430999】

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