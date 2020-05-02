一场新型冠状病毒，让整个科技行业仿佛按下了暂停键。面对2020年艰难的大环境，大部分科技企业都选择了更为保守的策略，让优势业务发挥最大的效益即可。





然而，这些巨头中也有一个异类，展现出了极强的攻击性，向多个领域进军，仿佛《进击的巨人》里的巨人一般。这家科技巨头就是两年前改了名字的字节跳动。过去的四个月时间里，字节跳动向长视频、搜索引擎、在线教育等多个领域投入，现在也到了我们来检阅一下他们成果的时候了。

长视频：徐峥打头炮 喜剧和电影是主旋律

电影市场的春节档原本是各个电影公司每年着重发力的一个重要时间节点，但是随着新型冠状病毒的流行，整个春节档也随之荡然无存。然而令所有人意外的是，这个直到现在都近乎冰点的市场里，进入了字节跳动这位新的玩家。





大年三十当天，字节跳动官方正式宣布投资欢喜传媒，并将在正月初一零点在旗下全平台免费播放《囧妈》电影。此次合作是欢喜传媒旗下全资附属公司欢欢喜喜与北京字节跳动网络技术有限公司订立的合作协议，字节跳动将向欢欢喜喜最少支付人民币6.3亿元作为代价。

不仅如此，欢喜传媒将开放影视项目资源,为字节跳动及其关联方提供植入广告、联合推广、异业合作等资源,促进字节跳动的影视业务发展。

这样的合作结果当即引起了轩然大波，当时还无法判断字节跳动对于电影或者说长视频的态度究竟是什么，毕竟他们的短视频业务已经遍布全球，这个时候还有必要来进入长视频这片红海么？之后字节跳动的动作，让人们看到了他们野心和规划。

3月20日，大鹏和柳岩主演的《大赢家》在字节跳动全平台免费播放。同样是在3月份喜剧场频道在字节跳动全平台上线，德云社、笑果文化、嘻哈包袱铺以及开心麻花纷纷进驻，让人们看到了字节跳动对于长视频的规划，那就是喜剧和电影。





前面我们提到的欢喜传媒就是一个典型。在欢喜传媒的官网上，我们可以见到所有股东导演的简介，其中宁浩和徐峥是排在最前面的两个名字，这两个名字也奠定了欢喜传媒这家公司整个的基调，那就是喜剧和根植本土题材。字节跳动与欢喜传媒合作，则充分的表达了他们的态度：喜剧和电影是他们打开长视频市场的主要手段。

从目前的成绩来看，两部独占的电影打出了字节跳动的声势。然而，观众还没有培养起在头条看电影的习惯。因此，未来字节跳动在长视频市场的主攻方向一方面是继续扩大用户数量，另一方面则需要增加用户黏性，培养观看长视频的习惯。

搜索引擎：所搜和百科已经就位

去年，字节跳动正式推出了他们的搜索引擎。当时人们就在讨论，字节跳动进入到国内这块近乎一家独大的市场，究竟能够激起什么样的水花。令人意外的是，网站上线的后续半年，字节跳动并没有过多推广这样的一个“入口”。





就在今年2月，“头条搜索”的独立App已经登陆各大安卓应用商店，宣传Slogan为“头一条就是你想搜的”。头条搜索App可搜到今日头条站外内容。

字节跳动对于搜索引擎的心态还是很平和的。今日头条CEO朱文佳早前在演讲中表示，表示“我们做全网搜索，更多的还是基于我们产品的使命，希望更好地满足用户需求，帮助用户获取更多的信息”。

所幸，对于字节跳动这样一个如此善于构建生态的公司来说，他们肯定不会满足于一款单独的产品冲击一块巨大的市场。上个月底，“头条百科”的网页版也已经上线，其Slogan为“来这里，认识世界”。事实上，所谓的“头条百科”就是字节跳动全资收购的互动百科。

自此，字节跳动已经构建起一整套搜索引擎所需要的基础性硬件。今年下半年，或许就将成为字节跳动搜索引擎主动出击的时机。

在线教育：集团全新的重点业务

在线教育无疑是今年最火热的行业之一，疫情不仅仅使学校开始探索如何在家上课，也让之前就已经开展在线教育服务的互联网企业们也看到了无限的可能。





3月份的时候，字节跳动高级副总裁陈林发布动态，表示字节跳动教育业务目前仍在持续招人，今年将会招聘超过一万人，欢迎对突破创新、全球化、软硬件一体的教育事业有兴趣的优秀人才加入。目前，今年字节跳动的春季校园招聘中涵盖了教研教学、产品、研发等多个领域。

对于字节跳动这样一家产品驱动的公司，即便是进军在线教育，也势必要推出相应的产品。然而，传闻中的硬件K12一直还没有动静。根据原musical.ly创始人阳陆育透露的消息，K12将是一个24小时在家陪读的AI教练，目前仍在打磨中。

相比已经做出成果的长视频和搜索引擎，在线教育显然还处在一个筹备阶段。不过，字节跳动过去的一年里已经入股了多家教育企业，相信下半年字节跳动可以拿出一款经得住市场考验的产品。

结语：

正如开头所说，2020年开年的字节跳动无疑是极具攻击性的。保住原有短视频平台的同时，向长视频、搜索引擎和在线教育等多个领域进军，有些已经取得了阶段性的成果，还有一些则需要在给予一定的时间。

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