俞渝：李国庆不是当当管理层 已报案

中关村在线消息：近段时间当当李国庆抢公章的事成为网络热门话题，而且自“摔杯事件”以来，当当的管理层问题就一直为人议论。今天，当当网董事长兼CEO俞渝发送了一封全员邮件，提到了最近的种种事情。





对于李国庆抢公章一事，俞渝表示：“从摔杯到抢章，他会持续演出闹剧，除了吃瓜，大家不必理会。”

她提到：“当当网没有召开过股东会，没有修改过章程，李国庆不是当当的管理层，公司早已经跟他结束劳动关系，他用股东身份滋事，我们已经报案。”

除了李国庆的事，对于刚刚从疫情走出来的当当，俞渝称：“全公司奋力拼搏，克服了疫情带来的零售萧条，创造和见证了历史新高。”

以下为邮件原文：

各位当当童鞋，

今年的春节、清明两个很期，大家因为担心疫情，都过得不舒坦。终于艳阳高照、春去夏来，我们迎来了五一小长假。

仓店和客服的同事，需要坚守岗位，继续服务当当顾客。我们全体当当人，谢谢你们：劳动者光荣，向劳动者致敬!

武汉的当当同事，你们憋得最久，等着去跟你们相聚！鸭脖啃起，热干面休息，本人强推武汉的腰肝面。

刚刚过去的书香节，对当当人是个特殊的时点，我们很多部门备战几十天，全公司奋力拼搏，克服了疫情带来的零售萧条，创造和见证了历史新高！我们还沉浸在喜悦当中时，李国庆带人突然闯入抢公章，并且在网上接连自导自演闹剧，引发舆情关注。

李国庆去年起诉离婚，更多的是想得到当当股权，法院的审理还在进行当中。而他为了私利，无视法律进程，肆意扰乱当当。从摔杯到抢章，他会持续演出闹剧，除了吃瓜，大家不必理会。当当网没有召开过股东会，没有修改过章程，李国庆不是当当的管理层，公司早已经跟他结束劳动关系，他用股东身份滋事，我们已经报案。

我们宅家数月，这次五一假期，请大家轻松过节：错开高峰，聚餐使用公筷，出行避开拥堵，享受一个安全、安宁的假期!

Peggy

（7430968）

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