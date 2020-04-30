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    LG新机Velvet谍照曝光 5月7日将发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间4月30日消息，此前LG正式对外公开了新机LG Velvet，近期有更多的传闻出现。LG Velvet计划将于5月7日发布，发售的时间将会在5月15日。随后，这款新机的真机图开始流出。

    LG新机Velvet谍照曝光 5月7日将发布
    LG新机Velvet谍照曝光 5月7日将发布

    从谍照中不难看出，LG Velvet将会推出极光白和极光灰两种颜色，并且采用了打孔屏。这款新机将搭载骁龙765G芯片，电池容量为4300mAh。

    LG Velvet的设计与LG的其他智能手机不同，包括采用“雨滴”式的摄像头设计，在较大的主摄像头下方有更小的镜头和LED闪光灯，这与目前智能手机中的大摄像头凸起的趋势不同。

    LG还在打造“3D弧形设计”，也就是在设备的正面和背面都采用了弧形玻璃，令新手机的触感优雅。

    LG表示，"天鹅绒 "这个名字是为了“唤起人们对光洁平滑和高级柔软的印象”，这是新设备的特点。

    “我们的新品牌定位反映了当前的趋势，即以更注重设计来解决个人独特的个人品味和情感，”LG产品战略高级副总裁Chang Ma在一份声明中表示。“这是一种更直观的方式，我们相信这种方式将与当今的消费者产生共鸣，并帮助我们建立更清晰的品牌形象。”

    （本文图片来自互联网）

    （7430447）

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