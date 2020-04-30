中关村在线消息：据悉，在最新的财报中，首席执行官Lisa Su博士透露，这种情况已经连续10个季度也就是30个月，该公司目前在许多全球顶级电商高端处理器销售中，已经占据了50%以上的份额。



财报显示AMD产品目前已占了高端CPU销售的一半市场

在去年，AMD在台式机CPU领域向英特尔发起了数次冲击，自2017年第二季度以来，AMD的市场份额每季度都在增加，说明了AMD处理器的受欢迎程度。

一项调查显示，60%的欧洲人对AMD处理器情有独钟，亚马逊在美国最畅销的十款处理器中，有八款是AMD处理器。

AMD公布的2020年第一季度营收为17.9亿美元，创下了历史新高。虽然与去年同期相比增长了40%，但比上一季度下降了16%，Lisa Su博士将其归因为Covid-19疫情因素，包括供应链减少和中国零售店关闭等因素。

Lisa Su博士表示，全球其他地区PC需求强劲，抵消了中国市场的疲软，消费级桌面处理器收入同比大幅增长，强劲的Ryzen处理器需求，让单位出货量和平均销售价格均有两位数大幅增长，我们相信我们连续第十个季度提升了客户机市场的份额。

Lisa Su博士补充说，Ryzen 3000和上一代Ryzen 2000芯片的需求强劲，在许多顶级在线零售商中，这两条CPU产品线的销售额占到了50%以上。

AMD也在笔记本电脑领域取得了长足的进步，其中Ryzen Mobile 4000帮助其在笔记本电脑领域同比增长两位数。

由于全球新冠疫情导致许多产品延期，有人担心可能会影响到Zen 3和Ryzen 3和RDNA 2 GPU的推出，但Lisa Su博士表示，这些产品都还在进行中。

展望未来，AMD表示，预计2020年下半年消费者需求有所减弱，但预计全年收入仍将增长25%。【7430373】

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