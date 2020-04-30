中关村在线消息：据悉，今日高通公司宣布了截止到2020年3月29日的第二财政季度的结果：每股收益0.88美元，总营收52.1亿美元，超出华尔街预期每股收益0.78美元、总营收50.25亿美元的预期。



高通公司第二财季营收52亿美元 同比增长7%

高通的营收同比增长7%，每股收益同比增长14%。

高通去年同期报告的每股收益为0.61美元，据扎克斯投资研究的报告，六位分析师对高通这一财季做出的预估是每股收益为0.65美元。

高通上一次发布季度收益报告是在2020年2月5日，当季每股收益为0.99美元，比分析师普遍预期的0.85美元高出0.14美元。该公司当季营收为50.8亿美元，而市场普遍预估为48.6亿美元，当季营收同比增长4.9%。

高通一直受到密切关注，因为它向世界上大多数顶级智能手机制造商提供零部件和技术授权，而且它的表现可以让人预见到COVID-19疫情对消费电子行业造成的影响。



高通首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫表示:“我们在第二财季的表现非常出色，这不仅显示了我们商业模式的实力，也展现了我们团队快速应对全球疫情带来的独特挑战的恢复能力。”

疫情给高通2020财年第二季度GAAP和和Non-GAAP的结果带来了负面影响，3G、4G和5G手机的需求也同比减少了大约21%，高通的GAAP业绩也受到了2.65亿美元合每股0.21美元的不可出售投资损失的影响。

在2020财年第二季度，高通向股东返还了23亿美元，其中包括7.05亿美元每股0.62美元的现金股息和用于回购2000万股股票的16亿美元，高通股票盘后上涨逾3%，周三交易时段上涨近5%。

高通表示，与此前的预期相比，第二季度手机需求同比下降了约21%。该机构还警告称，由于疫情带来的全球经济影响，6月份结束时手机发货量将继续下降。高通仍然期望在2020年在全球交付1.75亿到2.25亿部5G手机。

据高通发布的一份新闻稿称:“我们对2020财年第三季度的预测是基于一种假设，即手机出货量将比我们此前的预期减少约30%。”

高通对第三财季每股收益的预估介于0.60至0.80美元之间，因疫情影响，每股收益的预期降低了约0.30美元。该公司预计的总收益将在44亿至52亿美元之间。【7430361】

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