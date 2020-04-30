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    iOS 13.5 Beta 3发布：戴口罩解锁更加便捷

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，iOS 13的最新Beta版本更新中，苹果引入了一项时下iPhone用户非常需要的改进——大幅提高佩戴口罩用户的Face ID解锁性能。

    iOS 13.5 Beta 3发布：戴口罩解锁更加便捷

    iOS 13.5 Beta 3发布：戴口罩解锁更加便捷
    iOS 13.5 Beta 3发布：戴口罩解锁更加便捷

    目前如果想要在户外使用iPhone，通常情况下会使用PIN码执行解锁，否则就要拉下口罩才能使用面部识别，而这大大增加了感染新冠病毒的风险。

    在iOS 13.5 Beta 3版本更新中，苹果在不影响安全性的前提下，对iOS身份验证的工作方式进行了根本性的改变，大大优化了设备使用效率。

    目前在iPhone中默认推荐使用Face ID进行面部解锁，只有在多次尝试均告失败的情况下才会启动PIN码解锁，整个过程大概需要10-15秒时间，不过在最新版本中如果检测到佩戴口罩解锁，那么在首次尝试失败之后就会立即进入PIN码解锁界面。

    而现在当你佩戴口罩时尝试解锁屏幕时候，手机会跳过识别步骤而直接进入密码输入界面，从而一定程度简化解锁过程。除了Face ID的改变之外，苹果还对FaceTime视频通话进行了优化，允许用户在多人聊天的时候禁止将活跃用户视频窗口放大处理。

    【7430344】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7430344.html report 899 中关村在线消息：近日据悉，iOS 13的最新Beta版本更新中，苹果引入了一项时下iPhone用户非常需要的改进——大幅提高佩戴口罩用户的Face ID解锁性能。iOS 13.5 Beta 3发布：戴口罩解锁更加便捷目前如果想要在户外使用iPhone，通常情况下会使用PIN码执行解锁，否则就要拉下...
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