中关村在线消息：近日据外媒91Mobile消息，小米的Note 10 Lite完整规格及价格被俄罗斯电商网站曝光，从命名可以看出小米Note 10 Lite为小米Note 10（国行版为CC9 Pro）的衍生版本。



小米Note 10 Lite参数公布 6400万主摄+骁龙730G

小米Note 10 Lite采用6.47英寸双曲面水滴屏，分辨率为2340×1080，搭载高通骁龙730G移动平台，配备6GB内存+128GB存储，前置3200万像素，电池容量为5260mAh，支持30W闪充。

小米Note 10 Lite主摄为6400万像素，小米Note 10主摄为一亿像素，包括6400万主摄+800万超广角+500万微距+200万景深。

小米Note 10 Lite保留了3.5mm耳机孔，支持NFC，提供黑色、紫色和白色三种配色。

俄罗斯电商网站还曝光了小米Note 10 Lite售价：24495俄罗斯卢布（约合人民币2400元）。

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（文中图片来自互联网）

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