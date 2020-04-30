中关村在线消息：近日据悉，微软在其技术社区官方博客宣布，已开源自己的内部 QUIC 库，即 MsQuic。



微软将开源MsQuic QUIC 跨平台实现协议

Quick UDP Internet Connections，快速 UDP 网络连接是一种实验性的网络传输协议，正在由 IETF 进行标准化，QUIC 最初由谷歌开发，在 2013 年实现。

谷歌希望使用这个协议来取代 HTTPS/HTTP 协议，使网页传输速度加快。2018 年，基于 QUIC 协议的 HTTP（HTTP over QUIC）成为即将到来的 HTTP/3，正式被确定为下一代网络规范。

微软的 MsQuic 是实现 QUIC 传输协议的跨平台通用库，主要用于支持其产品内部的 QUIC 数据连接，MsQuic 针对多种使用模式进行了优化，已经被多个微软产品和服务使用，包括但不限于：

Windows 将在内核中附带 MsQuic，Windows HTTP/3 堆栈也是基于 MsQuic 构建的。

Microsoft 365 正在使用 HTTP/3 测试 IIS 的预览版。

.NET Core 已在 MsQuic 的基础上在 Kestrel 和 HttpClient 中构建了对 HTTP/3 的支持（在 .NET Core 5.0 预览版中可用）。

Windows 中的 SMB 将 MsQuic 用法作为原型。

微软在博客文章中表示，“MsQuic 为许多重要的网络方案带来了性能和安全性的改进。”

并称其在线服务从这些性能改进（例如减少尾部延迟和更快的连接设置）中受益最大，“我们的连接将能够无缝切换网络，因为它们可以承受 IP 地址/端口更改的影响。”

MsQuic 仍在开发中，当前处于预览状态，在 Windows 和 Linux 上可用。【7430214】

（文中图片来自互联网）

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