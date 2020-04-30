早报：谷歌为苹果iOS挑错 索尼PS5传闻6月发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

谷歌安全团队再为iOS挑错 公布一系列安全漏洞





据国外媒体报道，谷歌旗下安全团队Project Zero日前再次为苹果公司挑错，公布了一系列可能为黑客提供入口点的基本漏洞。



去年7月，Project Zero团队曾公布了影响iOS系统的6个“无交互”安全漏洞。这6个安全漏洞中的4个可以导致在远程iOS设备上执行恶意代码，而无需用户交互。而第5个和第6个漏洞允许攻击者从设备内存中泄漏数据，并从远程设备读取文件，同样无需用户干预。

这一次，谷歌公布这些漏洞的时机也是比较适宜的。在过去的一周里，苹果有两个安全问题成为人们关注的焦点。例如，一份安全报告声称，一封恶意制作的电子邮件，可能导致苹果自家的邮件应用程序崩溃，同时为进一步的攻击打开了后门，然后自然就是病毒文本炸弹。

蔚来开盘大涨11.66% 今日确认获得70亿元投资





蔚来与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议，并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。



根据投资协议，战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币。蔚来开盘大涨11.66%

TikTok下载量突破20亿次大关





据TensorTower的最新数据显示，海外大热的社交媒体应用TikTok已经正式突破了20亿次的下载量，数据包括iOS和Android系统，这个里程碑的达成是在该应用创下15亿次下载量后仅5个月后。



与其他流媒体和社交网络应用一样，TikTok也在COVID-19大流行期间迎来了新的下载量和用户量的激增。在2020年第一季度，该应用的下载量为3.15亿次，创下了新的季度纪录。

20亿次的下载量包括iOS和安卓平台，前者继续贡献更多的收入。根据Sensor Tower的数据，iOS上的用户为TikTok贡献了4.353亿美元的收入，而Android用户贡献了2140万美元。

外媒曝PS5正式发布会定在6月4日：揭晓外形及首发独占阵容





最新传言是，索尼方面内定的日子改到了6月4日。当然，“改”这个说法似乎有待商榷，毕竟都是围绕坊间声音来说的。



此次爆料人是Jeffrey Grubb，他曾准确给出任天堂直面会的日期。另外，老玩家可能有印象，7年前的PS4就是在6月公布发入最终设计，似乎也带有传承色彩。

不过，爆料还指出，PS5发布会上还会介绍游戏内容，且部分第一方独占会在此次发布会之前也就是5月份抢先公开，看来是铁了心要跟微软“唱对台戏”了。

特斯拉：今年汽车交付能力已超过50万辆





特斯拉汽车今天公布了2020财年第一季度财报。特斯拉方面表示，尽管宣布生产中断，但今年的汽车交付能力已超过50万辆。对于我们在美国的工厂来说，在恢复运营后，我们和供应商能多快地提高产量仍然是不确定的。



特斯拉预计弗里蒙特工厂Model Y车型和上海工厂Model 3车型的产量在整个第二季度中都将逐步提升，并表示该公司正在继续为柏林“超级工厂”和上海“超级工厂”的Model Y车型提高产能，并仍旧计划在2021年从这两家工厂开始出货。另外，特斯拉称其将把第一批Semi车型的交货时间转移到2021年。

华硕玩家国度：虚拟形象“RO姬”正式出道





根据华硕电脑中国区总经理俞元麟Tony的消息，虚拟形象“RO姬”正式出道，RO姬未来会拥有特定产品的相应不同皮肤和形态，官方也会补足设定，增加新的造型和姿态甚至装备。



华硕不久前推出的天选游戏本也采用了二次元的设计元素，天选的品牌代言人为“天选姬”，与“RO姬”的风格不同。

微软第三财季营收350亿美元 净利同比增22%





微软今天发布了2020财年第三财季财报。报告显示，微软第三财季营收为350.21亿美元，与去年同期的305.71亿美元相比增长15%；净利润为107.52亿美元，与去年同期的净利润88.09亿美元相比增长22%。微软第三财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾3%。



微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们在两个月内就实现了相当于两年的数字化转型。从远程团队合作和学习，到销售和客户服务，再到关键性的云基础设施和安全，我们每天都在与客户并肩工作，帮助其在当前这个一切都远程工作的世界里适应形势和继续运营业务。我们持久的业务模式、多样化的产品组合和差异化的技术堆栈将令我们在未来处于有利地位。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7430133）

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